США призвали Путина вывести свои силы из Украины

В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали президента Российской Федерации Владимира Путина в контексте 7-й годовщины подписания Минских соглашений вывести свои силы из Украины, вернув Украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами.

Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства в Твиттере.

"В 7-ю годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами", – говорится в сообщении.

On the 7th anniv of the Minsk Protocol signing, we call on to fully implement its Minsk commitments, withdraw the forces it leads from & return to full control of its internationally-recognized borders. must take responsibility to end the conflict it began in