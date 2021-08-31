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США ушли из Афганистана, а Киев затопило – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
31 августа, 06:00
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Вооруженные силы США покинули аэропорт Кабула, а в Киеве прошли мощные ливни с грозами, которые вызвали настоящий колапс на дорогах
Американцы окончательно ушли из Кабула, а в Киеве затопило скоростной трамвай
Американцы окончательно ушли из Кабула, а в Киеве затопило скоростной трамвай / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США ушли из Афганистана

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Аэропорт столицы Афганистана Кабула на данный момент перешел под полный контроль радикального движения "Талибан", ранее захватившего власть в стране. Это произошло после того как его сегодня ночью покинули все военные Соединенных Штатов, проводившие эвакуацию.

Кравчук и ТКГ

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не будет принимать участия в заседаниях ТКГ по меньшей мере до ноября, поскольку находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце.

Арестович рассказал, когда Кравчук вернется в ТКГ
Арестович рассказал, когда Кравчук вернется в ТКГ / Фото: Коллаж: Сегодня

СБ ООН по Афганистану

Совет безопасности ООН в понедельник, 30 августа, проголосовал за резолюцию с призывом к талибам обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасно. Проект резолюции поддержали 13 стран, две воздержались.

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СБ ООН приняла резолюцию к "Талибану"
СБ ООН приняла резолюцию к "Талибану" / Фото: Коллаж: Сегодня

Потоп в Киеве

Киев поздно вечером в понедельник, 30 августа, накрыла небывалая гроза. Причем мощные ливни прошли как на левом, так и правом берегах столицы. В результате затопило дороги и станции трамваев, что вызвало большие пробки и остановку транспорта, а в Подольском районе из-за молнии начался пожар.

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