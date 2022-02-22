США в ООН: Путин разорвал в клочья Минские соглашения

Совбез ООН начал заседание по украинскому вопросу

США считают действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

В 4:00 по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. Вчера президент РФ подписал указ о признании "ЛДНР".

Трансляция заседания ведется на канале ООН в YouTube

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В ходе заседания постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что Украина не пытается получить ядерное оружие посредством мероприятия.

США считают действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину, заявила постпред США при ООН.

"Сегодня Путин разорвал в клочья Минские соглашения, мы не верим, что он на этом остановится", — заявила постпред США.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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