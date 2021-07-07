США временно заменят "посла" в Украине: кто приедет из Госдепа

Нынешний временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет в Америку на две недели

Джордж Кент. Фото: ua.usembassy.gov

В Киев едет заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который ранее уже был в Украине. Он заменит на время отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин.

Об этом ZN.UA сообщили в американском посольстве.

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Американский дипломат пробудет в Украине меньше месяца.

"Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", – сообщили в посольстве.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году Кент встречался с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке США.

Также мы писали, как США раскусили Путина и назвали главную цель России насчет Украины. Кент отметил, что именно хозяин Кремля добивается этого, раскачивая ситуацию в регионе перемещением войск и фейками о "наступлении ВСУ на Донбассе".

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