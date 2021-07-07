Українська
$ 27,25
32,26
  1. Последние новости Украины

США временно заменят "посла" в Украине: кто приедет из Госдепа

7 июля 2021 11:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нынешний временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет в Америку на две недели

Джордж Кент. Фото: ua.usembassy.gov

Джордж Кент. Фото: ua.usembassy.gov

В Киев едет заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который ранее уже был в Украине. Он заменит на время отпуска временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин.

Об этом ZN.UA сообщили в американском посольстве.

Реклама

Американский дипломат пробудет в Украине меньше месяца.

"Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", – сообщили в посольстве.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году Кент встречался с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке США.

Не пропусти!
Видео голов и обзор матча Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
Италия и Испания встречались в полуфинале Евро-2020

Также мы писали, как США раскусили Путина и назвали главную цель России насчет Украины. Кент отметил, что именно хозяин Кремля добивается этого, раскачивая ситуацию в регионе перемещением войск и фейками о "наступлении ВСУ на Донбассе".

Реклама

Смотрите также в нашем сюжете о визите Зеленского в Литву:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал с Брагарем: полиция действовала незаконно, а собака, которую депутат предлагал продать, сдохла
Скандал с Брагарем: полиция действовала незаконно, а собака, которую депутат предлагал продать, сдохлаУкраина
Пенсии для участников боевых действий выросли: сколько платят с июля
Пенсии для участников боевых действий выросли: сколько платят с июляЭкономика
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долги
ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долгиФинансы
Украинцы наконец-то получат субсидии за май и июнь
Украинцы наконец-то получат субсидии за май и июньЖКХ
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандала
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандалаДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять