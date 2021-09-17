Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

США ввели санкции против "Аль-Каиды", а на Кубе начнут прививать детей от COVID-19 – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 сентября, 06:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В отношении пяти человек – сторонников "Аль-Каиды" из Турции – Соединенные Штаты ввели санкции, а на Кубе стартовала вакцинация против COVID-19 для детей

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

На Кубе начнут делать прививки против коронавируса детям

Вакцинация против COVID-19 для детей от двух до десяти лет стартовала на Кубе. Власти считают, что такие меры позволят обуздать распространение варианта коронавируса "Дельта" в стране.

Реклама

США ввели санкции против пяти членов "Аль-Каиды"

В отношении 5 человек – сторонников "Аль-Каиды" из Турции – Соединенные Штаты ввели санкции. По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции "подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов борьбе с финансированием" Аль-Каиды".

В "Слуге народа" назвали возможного кандидата на довыборы в Раду

Реклама

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе. Им может стать глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

В смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев

В результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины. а дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин,

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять