США ввели санкции в отношении 134 украинцев – СНБО разбирается

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В различных санкционных списках Соединенных Штатов находятся 134 гражданина Украины.

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Об этом после заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, Министерство финансов США ввело санкции в отношении 130 украинских граждан. Кроме того еще 4 человека – в санкционном списке Государственного департамента.

На этом фоне Министерство внутренних дел Украины проверяет все основания и документы, согласно которым эти люди стали гражданами Украины.

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Кроме того, Службе безопасности Украины, Кабмину и Службе внешней разведки поручили проверить информацию касательно нарушений, из-за которых в отношении украинцев США ввели свои санкции.

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В дальнейшем на следующих заседаниях СНБО могут быть приняты дальнейшие действия.