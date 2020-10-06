"Стали более современными": ВСУ получили обновленные танки "Булат" (фото)

ВСУ получили очередную партию модернизированных танков "Булат". Завод имени Малышева не только отремонтировал технику, но и улучшил новыми комплектующими.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как сообщил генеральный директор завода Василий Крылас, танки поступили к ним из зоны боевых действия на Донбассе. Специалисты устранили все повреждения, а также провели их модернизацию с заменой комплектующих:

"Булат" прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали … После прохождения модернизации танки стали более современными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения. Наши специалисты уже приступили к ремонту следующей партии "Булатов" для наших военных", – сказал он.

Восстановленные "Булаты" на отлично прошли испытания в полигонных условиях: совершили пробег на 100 километров, во время которого специалисты проанализировали работу танков, а также прошли проверку стрельбами, в ходе которых протестированы мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре в ВСУ определили лучших танкистов. Соревнования на лучший танковый взвод продолжались больше недели и включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВС Украины, танковые бои с использованием технологии LAZERTAG. Победитель получил еще и 120 тысяч гривен.

Видео: Генштаб ВСУ

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