Стали известны имена всех 20 предпринимателей, которые получили гранты на развитие собственного бизнеса от Эпицентра

Проект "Миллионы добрых дел" национальной сети торговых центров "Эпицентр" завершился. В Киеве состоялся четвертый финал проекта, на котором была определена пятерка последних победителей. Уже известны имена всех 20 украинских предпринимателей, которые получили в качестве грантов от компании "Эпицентр К" почти 10 млн гривен.
Как проходил четвертый финал на канале "Эпицентр" в YouTube:
"В Украине есть очень большое количество людей, которые хотят и могут развивать наше государство за счет реализации своих идей, – убежден Владимир Гончаров, заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К", член экспертного жюри. - Люди живут этим, люди вкладывают в это и люди хотят развиваться".
Из почти 3 тыс. заявок были выбраны 40, которые попали в полуфинал. Победителей определяло экспертное жюри на основе видеопрезентаций полуфиналистов и защиты бизнес-проектов. Каждый из 20 победителей получил грант в размере до 500 тыс. гривен на развитие собственного дела.
"Проект "Десять миллионов на собственное дело" на самом деле входит в нашу огромную стратегию "Миллионы добрых дел" от "Эпицентра", - рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу и СМИ. - А кто как не большой бизнес? Мы должны задавать тренды и мы должны поддерживать и развивать экономику".
Итак, победителями последнего, четвертого, этапа проекта "Миллионы добрых дел" от "Эпицентра" стали...
Илларион Еськов из г. Каменское (Днепропетровская область), который варит швейцарский сыр грюер и мечтает о собственной профессиональной сыроварне. Такой сыр привезла из одного из путешествий жена Иллариона. Он настолько понравился супругам, что идея его изготовления переросла в дело жизни. "Спасибо компании "Эпицентр К", которая поверила в меня! Благодаря этому уже совсем скоро украинцы смогут полакомиться нашим натуральным сыром, который будет ничем не хуже швейцарского", - уверен Илларион.
Даже старинное ремесло может быть современным, убежден победитель проекта "Миллионы добрых дел" от Эпицентра кузнец Павел Белоус. Уже более 10 лет Павел владеет мастерской художественной ковки в Сумах. Здесь по старинным методам вместе с двумя помощниками он изготавливает кованые изделия под заказ. "Мы хотим сохранить украинские традиции, но одновременно осовременить нашу продукцию. Мы будем кузницей № 1 в Сумской области и сможем продавать свою продукцию в Эпицентре", - уверяет кузнец, который получил 500 тыс. грн в качестве гранта.
"Вкусные пельмени моей тетушки имеют право попробовать все", – подумала год назад Диана Богузь из Винницы и начала крафтовое производство полуфабрикатов "Пельмеша". За год она продала свыше 3 тонн продукции: 14 видов пельменей и вареников с различными начинками, а также сырники. На грант в размере 497 тыс. грн от "Эпицентра" Диана планирует открыть полноценный цех по производству полуфабрикатов и значительно увеличить производственные мощности.
Крымская татарка Леране Козакевич из г. Ирпень, убегая от российской оккупации, вынуждена была покинуть родину и переехать в Киевскую область. Желание сохранить родные традиции и культуру привели бывшую журналистку в сферу питания. Предпринимательница узнала о полезных свойствах микрогрина, который стали активно использовать в кулинарии. Грант в размере 500 тыс. грн даст ей возможность начать сразу несколько проектов. "В будущем я хочу работать в формате франшизы и предоставить возможность украинцам открывать собственное дело и создавать рабочие места", - говорит Леране.
Многие говорят, что творчество и бизнес – вещи несовместимые. Но digital-скульптор Екатерина Орлова из Харькова решила развенчать этот миф. Уже пять лет она создает скульптуры на заказ, но мечтает открыть собственное производство целых коллекций скульптур, бра, барельефов и светильников. Выиграв грант в почти полмиллиона гривен, она сможет открыть полноценную мастерскую и купить современное оборудование, которое позволит ей производить скульптуры не только из гипса, но и из мраморной крошки других материалов.
Приз зрительских симпатий и средства на собственное дело в размере грантовой заявки (500 тыс. грн) получил участник четвертого финала проекта "Миллионы добрых дел" Андрей Печерица, который собрал более 6 тыс. лайков под своим видео на YouTube. Предприниматель из Полтавы представил свою идею экологических велокофеен, которые будут работать от солнечных батарей.
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