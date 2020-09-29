Стали известны имена всех 20 предпринимателей, которые получили гранты на развитие собственного бизнеса от Эпицентра

Проект "Миллионы добрых дел" национальной сети торговых центров "Эпицентр" завершился. В Киеве состоялся четвертый финал проекта, на котором была определена пятерка последних победителей. Уже известны имена всех 20 украинских предпринимателей, которые получили в качестве грантов от компании "Эпицентр К" почти 10 млн гривен.

Как проходил четвертый финал на канале "Эпицентр" в YouTube:

"В Украине есть очень большое количество людей, которые хотят и могут развивать наше государство за счет реализации своих идей, – убежден Владимир Гончаров, заместитель генерального директора ООО "Эпицентр К", член экспертного жюри. - Люди живут этим, люди вкладывают в это и люди хотят развиваться".

Из почти 3 тыс. заявок были выбраны 40, которые попали в полуфинал. Победителей определяло экспертное жюри на основе видеопрезентаций полуфиналистов и защиты бизнес-проектов. Каждый из 20 победителей получил грант в размере до 500 тыс. гривен на развитие собственного дела.

"Проект "Десять миллионов на собственное дело" на самом деле входит в нашу огромную стратегию "Миллионы добрых дел" от "Эпицентра", - рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу и СМИ. - А кто как не большой бизнес? Мы должны задавать тренды и мы должны поддерживать и развивать экономику".

Итак, победителями последнего, четвертого, этапа проекта "Миллионы добрых дел" от "Эпицентра" стали...

Илларион Еськов, Каменское (Днепропетровская обл.)

Илларион Еськов из г. Каменское (Днепропетровская область), который варит швейцарский сыр грюер и мечтает о собственной профессиональной сыроварне. Такой сыр привезла из одного из путешествий жена Иллариона. Он настолько понравился супругам, что идея его изготовления переросла в дело жизни. "Спасибо компании "Эпицентр К", которая поверила в меня! Благодаря этому уже совсем скоро украинцы смогут полакомиться нашим натуральным сыром, который будет ничем не хуже швейцарского", - уверен Илларион.

Павел Белоус, Сумы

Даже старинное ремесло может быть современным, убежден победитель проекта "Миллионы добрых дел" от Эпицентра кузнец Павел Белоус. Уже более 10 лет Павел владеет мастерской художественной ковки в Сумах. Здесь по старинным методам вместе с двумя помощниками он изготавливает кованые изделия под заказ. "Мы хотим сохранить украинские традиции, но одновременно осовременить нашу продукцию. Мы будем кузницей № 1 в Сумской области и сможем продавать свою продукцию в Эпицентре", - уверяет кузнец, который получил 500 тыс. грн в качестве гранта.

Диана Богузь, Винница

"Вкусные пельмени моей тетушки имеют право попробовать все", – подумала год назад Диана Богузь из Винницы и начала крафтовое производство полуфабрикатов "Пельмеша". За год она продала свыше 3 тонн продукции: 14 видов пельменей и вареников с различными начинками, а также сырники. На грант в размере 497 тыс. грн от "Эпицентра" Диана планирует открыть полноценный цех по производству полуфабрикатов и значительно увеличить производственные мощности.

Леране Козакевич, Ирпень

Крымская татарка Леране Козакевич из г. Ирпень, убегая от российской оккупации, вынуждена была покинуть родину и переехать в Киевскую область. Желание сохранить родные традиции и культуру привели бывшую журналистку в сферу питания. Предпринимательница узнала о полезных свойствах микрогрина, который стали активно использовать в кулинарии. Грант в размере 500 тыс. грн даст ей возможность начать сразу несколько проектов. "В будущем я хочу работать в формате франшизы и предоставить возможность украинцам открывать собственное дело и создавать рабочие места", - говорит Леране.

Екатерина Орлова, Харьков

Многие говорят, что творчество и бизнес – вещи несовместимые. Но digital-скульптор Екатерина Орлова из Харькова решила развенчать этот миф. Уже пять лет она создает скульптуры на заказ, но мечтает открыть собственное производство целых коллекций скульптур, бра, барельефов и светильников. Выиграв грант в почти полмиллиона гривен, она сможет открыть полноценную мастерскую и купить современное оборудование, которое позволит ей производить скульптуры не только из гипса, но и из мраморной крошки других материалов.

Приз зрительских симпатий и средства на собственное дело в размере грантовой заявки (500 тыс. грн) получил участник четвертого финала проекта "Миллионы добрых дел" Андрей Печерица, который собрал более 6 тыс. лайков под своим видео на YouTube. Предприниматель из Полтавы представил свою идею экологических велокофеен, которые будут работать от солнечных батарей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама