Стали известны имена жертв смертельного ДТП под Черниговом: список

В результате рокового столкновения маршрутки и грузовики вблизи Чернигова погибли 13 человек. Еще семь получили тяжелые ранения.
Местный сайт "ЧЕline" опубликовал полный перечень пострадавших.
Среди них жители городов Борзна и Мена, а также деревень в Сосницком и Корюковском районах. Среди погибших люди всех возрастов. Самой молодой из них было 19 лет.
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При этом личность одного человека из числа погибших не установлена.
Фото: ЧЕLINE
Некоторые подробности о погибших
Среди погибших – жительница села Великая Дочь Наталья Матяш, женщине было около 55 лет. Она имела вторую группу инвалидности, как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.
Также в ДТП погибла учительница вместе с 19-летней дочерью Юлией.
40-летний водитель маршрутки Александр Мартыненко также погиб. Он много лет работал водителем компании перевозчика Калганова.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
- Немного позже появились первые фото с места происшествия.
- Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
- В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумала, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
- По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие, находятся в тяжелом состоянии.
- В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто, ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
- Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал PavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.