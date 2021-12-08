Стали известны имена жертв смертельного ДТП под Черниговом: список

Самой молодой из погибших было 19 лет

Личность одного из погибших до сих пор не установили. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате рокового столкновения маршрутки и грузовики вблизи Чернигова погибли 13 человек. Еще семь получили тяжелые ранения.

Местный сайт "ЧЕline" опубликовал полный перечень пострадавших.

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Среди них жители городов Борзна и Мена, а также деревень в Сосницком и Корюковском районах. Среди погибших люди всех возрастов. Самой молодой из них было 19 лет.

При этом личность одного человека из числа погибших не установлена.

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Фото: ЧЕLINE

Некоторые подробности о погибших

Среди погибших – жительница села Великая Дочь Наталья Матяш, женщине было около 55 лет. Она имела вторую группу инвалидности, как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.

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Также в ДТП погибла учительница вместе с 19-летней дочерью Юлией.

40-летний водитель маршрутки Александр Мартыненко также погиб. Он много лет работал водителем компании перевозчика Калганова.

Что известно о ДТП под Черниговом