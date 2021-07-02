Сталкеров в Чернобыле будут жестко наказывать: что ждет нарушителей

Сейчас за незаконное проникновение в зону отчуждения штраф всего 400-500 гривен, а последствия из-за нарушителей могут быть очень печальные

Сталкеров-нарушителей ждет неприятный сюрприз. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4156 относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне.

Почему необходимо усилить наказание?

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В правительстве отмечают, что в последнее время в зоне отчуждения участились случаи незаконного проникновения. Одна из причин – мягкость наказания за совершение этих действий.

Кроме того, одним из факторов возникновения многочисленных масштабных пожаров в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения может быть именно незаконное проникновение в эти зоны и дальнейшее пребывание таких лиц в них. Пожары в указанных зонах могут привести к возникновению угрозы жизни или здоровью населения не только прилегающих территорий, а и соседних государств, а также нанести значительный материальный ущерб.

Также из зоны отчуждения вывозятся в другие регионы продукты питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, у которых зашкаливает уровень радиации.

Какое наказание предлагает новый законопроект

Депутаты предлагают признать криминальным проступком проникновение в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

Незаконное проникновение в зону отчуждение – штраф от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 42 500 грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет. Сейчас такое нарушение карается штрафом от 425 грн до 510 грн.

За вывоз продуктов питания (грибы, ягоды, животного происхождения и т.д.) – то же самое наказание, только еще плюс тюрьма от одного до трех лет.

Если из-за выше указанных действий умер человек или сильно пострадало его здоровье (например, отравление "радиоактивными" грибами, ягодами, или излучение радиация от металлолома) – тюрьма на срок от трех до семи лет.

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Отметим, в последние годы в Чернобыле регулярно вспыхивали масштабные пожары, а последний из них в апреле 2020 года остановили прямо на подступах к ЧАЭС. Как рассказывал нам начальник украинского НИИ гражданской защиты Виталий Кропивницкий, нарушители поджигают, чтобы посмотреть, как "красиво" горит.

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