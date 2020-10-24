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Как будут выглядеть интервьюеры опроса Зеленского (фото)

24 октября, 19:31

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Волонтеры должны опрашивать украинцев после того, как те проголосуют на выборах

Стало известно, как могут выглядеть интервьюеры, которые в день местных выборов 25 октября, будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского

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Фотографию с соответствующим примером опубликовала "Украинская правда".

На нем видно, что волонтеры будут одеты в специальные белые жилеты с надписью "5 вопросов от президента".

Что касается урны для голосования, то она сделана из картона и опломбирована бумажной лентой.

Кроме того, на ней также будет наклейка с надписью "5 вопросов от президента", как и на жилетах волонтеров.

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Отмечается, что интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

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Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут.

Как пишет издание, после этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

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Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

Напомним, Киевский окружной административный суд отказался отменитьвсеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который запланирован на 25 октября. Соответствующий иск подал житель Ивано-Франковской области.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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