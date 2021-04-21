Михаил Подоляк – о том, когда закончится ремонт в Офисе президента – месяц погрому на Банковой

Вход в ОП пока что закрыт листами ДСП, но двери вернут в конце апреля. Тем временем активисты под домашним арестом готовятся доказывать, что невиновны

Ремонт в ОП продолжается. Так здание выглядит в настоящий момент. Фото: Игорь Серов

Стало известно, когда и какие двери будут установлены на центральном входе в Офис президента. Напомним, месяц назад, вечером 20 марта здание пострадало от действий сторонников Сергея Стерненко – они подожгли двери, выбили стекла, фасад здания и окна обрисовали краской. Пострадала также табличка с трезубцем и надписью "Президент Украины".

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Утром 20 апреля корреспондент "Сегодня" побывал возле Офиса президента. Дверные проемы здесь были по-прежнему закрыты листами ДСП. Рядом, у входа бригада озеленителей вскапывала грунт и высаживала цветы. На возможную установку новых дверей пока ничто не указывало. Впрочем, как оказалось, монтаж все же не за горами.

Офис президента после погрома, утро 21 марта

Новые двери будут готовы 29-30 апреля: Михаил Подоляк

Сейчас нам стали известны новые подробности ремонта. Так, двери скоро будут готовы. Причем новых не заказывали. Будут восстановлены те, что пострадали во время митинга в защиту Стерненко. Об этом "Сегодня" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Объективно имеем большой объем восстановительных работ. В частности, ожидаем, что работа по восстановлению дверей и их установке завершится ближе к концу апреля. Скорее всего, 29-30 апреля монтажные работы будут закончены", – сообщает Михаил Подоляк.

По его словам, новых закупок не проводилось. "Восстановлены будут те двери, которые пострадали. Но, на мой взгляд, важно понимать, что проблема была не только в физическом повреждении дверей. Фактически ведь был подожжен центральный вход в здание, было также несколько возгораний разной интенсивности, были разбиты окна. Все это потребовало комплексной работы. Фактически проводилось восстановление всей входной группы во втором (центральном) подъезде Офиса президента, а также реставрировалось часть элементов самого помещения внутри здания. В любом случае рассчитываем, что к концу апреля все уже будет в порядке", – говорит Подоляк.

Разбитые окна – не повод сажать всех подряд: активист Владислав Гранецкий-Стафийчук

Как мы выяснили, один из подозреваемых в погроме, Владислав Гранецкий-Стафийчук, продолжает находиться под домашним арестом. Напомним, по версии следствия, именно он разбил стекло в двери Офиса президента. Сразу после задержания Гранецкого, его адвокат Дмитрий Мазурок, на наш вопрос о том, Гранецкий ли бил окно, сообщал нам, что "позиция формируется". Сам же Владислав Гранецкий так ответил на этот вопрос "Сегодня":

"Кто "бил окна", "жег файеры", "обрисовывал ОП" – вывод об этом каждый может сделать сам для себя, просматривая стримы и видео с места событий", – говорит Гранецкий.

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По словам Гранецкого, разбитые стекла и разрисованный фасад – не повод сажать под домашний арест всех активистов подряд. Также, по его мнению, активистов приравняли к насильникам, и это неправильно.

Подробности об ордене Богдана Хмельницкого

Прокомментировал Гранецкий и скандал с орденом Богдана Хмельницкого. Причем сделал это письменно.

"Орден настоящий, имеет серийный номер 83075", – сообщил Гранецкий об ордене, который недавно был передан полиции Винницкой области для проведения расследования.

По словам Гранецкого, орден он получил "из рук какого-то должностного лица в 2014 году", когда находился в качестве добровольца в больнице имени Мечникова в Днепре. К этому он добавил, что номер ордена – "из будущего", никаких указов о награждении от президента и другого уполномоченного лица не нашлось. В то же время Гранецкий отрицает, что орден является украденным либо купленным.

Впрочем, в полиции Винницкой области, которая выясняет, где именно Гранецкий взял высокую награду за особые заслуги, нам сообщили следующее:

"Правоохранители провели проверку, во время которой получили информацию из Офиса президента о том, что указанный гражданин госнаградами не награждался".

Подобного мнения придерживается и куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, который первым усомнился в том, что Гранецкий награждался этим орденом.

"Мне известно, что никто не награждался орденом с таким номером, который продемонстрировал Гранецкий. Это фейковая история. Кроме того, нашлись парни, о которых Гранецкий говорит как о погибших. Что сказать – хорошо склепанная история. Где он мог взять орден? Могу так сказать – орден можно купить за 300 гривен", – сказал нам Колесник.

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Действительно, в кругах коллекционеров за орден Богдана Хмельницкого предлагают 300 – 350 грн. Подтверждение этому можно обнаружить по соответствующим запросам на OLX и Prom.ua. Напомним, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, подозрения были объявлены семерым участникам протеста.

Также сообщалось о том, как здание Офиса президента отмывали от краски. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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