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Стало известно, сколько украинцев призовут на военную службу осенью

23 сентября, 15:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным

В октябре-декабре 2020 года на срочную военную службу призовут 13 570 человек. Решение было принято на заседании Кабинета министров сегодня, 23 сентября.

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Так, призыву подлежат:

  • в Вооруженные силы – 7 500 человек;
  • в Госспецтрансслужбу – 600 человек;
  • в Национальную гвардию – 4 970 человек;
  • в Госпогранслужбу – 500 человек.

Больше всего человек запланировано призвать в Днепропетровской области (1265), Харьковской области (953) и Одесской области (735). А меньше всего в Луганской (228) и Закарпатской области (310) областях.

Расходы на проведение призыва составят 58,3 млн грн, расходы на одного призывника – 4 297 гривен.

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Как мы сообщали ранее, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Также сообщалось, что в Украине абитуриенты, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить отсрочку от службы в армии до 1 октября 2020 года.

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Кроме того, в Киеве абитуриента магистратуры забрали в армию. Минобразования заступился за 18-летних абитуриентов, но забыл о тех, кто поступает на пятый курс.

Больше о призыве в 2020 году, смотрите в видеосюжете:

Видео : Украина 24

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