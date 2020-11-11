Станцию "Академик Вернадский" рекордно замело снегом: фото из Антарктиды

Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном Полюсе сейчас весна. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
"Под конец весны станцию замело … Высота снежного покрова составляет 169 -170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", – говорится в сообщении.
На фото можно увидеть, что полярникам будет проблематично даже выбраться со станции – вход почти полностью завален снегом. А вокруг здания огромные сугробы.
Отметим, что сейчас там в районе нуля градусов при 100-процентной влажности воздуха, но по ощущениям как 13 градусов мороза.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину доставили тело погибшего в Антарктиде полярника. Участник 25-й антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович покончил с собой 8 мая из-за личных проблем.
Также мы писали, что в Антарктиде к украинцам из-за аномальной зимы вернулись пингвины. Пока у нас здесь был в разгаре август и жара, на Южном Полюсе зима, но она выдалась необычайно теплой.
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