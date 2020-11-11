Станцию "Академик Вернадский" рекордно замело снегом: фото из Антарктиды

На Южном Полюсе сейчас конец весны, но снега выпало на 170 сантиметров

Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном Полюсе сейчас весна. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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"Под конец весны станцию замело … Высота снежного покрова составляет 169 -170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что полярникам будет проблематично даже выбраться со станции – вход почти полностью завален снегом. А вокруг здания огромные сугробы.

Фото: Юрий Отруба

Фото: Юрий Отруба

Фото: Юрий Отруба

Фото: Юрий Отруба

Отметим, что сейчас там в районе нуля градусов при 100-процентной влажности воздуха, но по ощущениям как 13 градусов мороза.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину доставили тело погибшего в Антарктиде полярника. Участник 25-й антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович покончил с собой 8 мая из-за личных проблем.

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Также мы писали, что в Антарктиде к украинцам из-за аномальной зимы вернулись пингвины. Пока у нас здесь был в разгаре август и жара, на Южном Полюсе зима, но она выдалась необычайно теплой.

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