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Старших классов не будет, а школ станет меньше? Правда и ложь о реформе образования

22 марта, 06:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Почему родители школьников бьют тревогу

Родители школьников уже несколько месяцев гневно критикуют реформу системы общего среднего образования. Согласно которой привычной школы не будет. Будет отдельно начальная школа – с первого по четвертый классы; гимназия с 5-го по 9-й и лицей – 10-12 классы. Есть еще смешанные типы – начальная школа-гимназия.

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На родительских форумах начали публиковать предварительные списки школ, где не планируют набирать старшеклассников. И, конечно, пошли разговоры, что в школу будут брать по принципу – у кого больше денег. Есть ли повод для паники и действительно ли в Украине массово начнут закрываться школы, разбирался журналист "Сегодня. Итоги" Тарас Левченко.

Школ станет меньше?

"В 10 класс – нельзя. Думайте, где учиться дальше" – такие сообщения сейчас распространяются в родительских чатах, даже в столице ходят слухи о существенном сокращении учебных заведений.

"Я не вижу рисков для закрытия школ в Киеве, поскольку и потребности такой нет. Есть потребность в строительстве новых. Ведь город все разрастается", – говорит Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА.

Вместе с тем к реорганизации столичные общеобразовательные школы, как и в целом по стране, все-таки готовятся. Более того, за 6 лет должно исчезнуть само понятие "ЗОШа", а на его место придут начальная школа, гимназия и профильный лицей, где дети будут изучать с десяток предметов, на выбор.

"Не воображаемый, когда есть в школе гуманитарный профиль и гуманитарный – выбирай, пожалуйста. Или просто один класс – и у тебя нет выбора. То есть, чтобы дать ребенку выбор, должно быть, согласно закону, по меньшей мере 4 класса на параллели. Тогда можно создать профильные классы", – объясняет Иванна Коберник, соучредитель ОО "Смарт образование".

С выбором классов могут быть проблемы – в частности в маленьких населенных пунктах.

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Например, в Баштанке Николаевской области 12 000 жителей, а старшеклассников на лицей может и не набраться.

"На сегодняшний день, если собрать всех учеников трех заведений, которые у нас есть, в нашем городе даже, то это 4 класса и будет", – говорит Светлана Гапишко, директор Баштанской гимназии.

Родители подняли шум – мол, неужели чадо за 70 километров надо будет отправлять в 10 класс? А сельским детям что делать?

"Ну пусть час. Это утром отвезти ребенка, и потом забрать. Если это маршрутка, это, сколько у нас – 100 гривен проезд, туда и обратно – это 200 гривен только на одного, плюс по городу, плюс питание. Ну то есть это средства на карман родителям значительные", – говорит Лилия Халявка, мама ученицы.

"В Киеве это все по одному видится, а у нас ситуация реальная совсем по-другому, поэтому это нада учитывать, когда принимаются законы", – замечает отец еще одной ученицы Баштанской гимназии.

В маленьких населенных пунктах старших классов не будет?

В Баштанской гимназии еще и где-то услышали, что если в населенном пункте, где людей меньше пятидесяти тысяч – старших классов в принципе не будет. Однако это – фейк.

"Если область решит, что в селе должен быть лицей, то, значит, там он и будет", – говорит Егор Стадный, экс-заместитель министра образования, вице-президент по бакалаврcьких программах Киевской школы экономики.

Содержать и финансировать учреждение должна будет именно областная власть. Другой вопрос – деньги и целесообразность.

"Например, в Харькове – 10 000 грн на одного учащегося расходы, а в селе Харковськои области – 104 000 грн на одного ученика. Там сидит просто 20-25 учеников на всю школу, а их отапливать, и обслуживающий персонал нужно держать тот же", – уточняет Стадный.

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В прошлом году из-за этого в никуда ушло полтора миллиарда бюджетных средств. При этом, по результатам ГИА и ВНО, лучшую успеваемость все равно продемонстрировали горожане. И такая ситуация типична для Украины. Возьмем в частности Волынь.

"Количество учеников в школах у нас есть и такое... ну до 10 учеников. У нас есть 65 малочисленных школ", – рассказывает Татьяна Соломина, заместитель начальника управления образования Волынской ОГА.

И вдобавок еще полторы сотни неукомплектованных, без определенных классов. Это отражается и на без того мизерных учительских зарплатах, которые зависят от количества вычитанных часов. Классного педагога в село заманить сложно. Реформа назрела, говорит Татьяна.

Идеал – Канада и США

Как и для остального мира, в этом смысле для нас идеал Канада или США. Там с 10 по 12 классы дети формируют собственный график, в первые несколько недель семестра можно кардинально изменить, если какой-то из предметов не понравился. Оценок в целом в Штатах не объявляют. Все компьютеризировано. Ученики готовятся по конкретным специальностям, даже спортивным.

И еще одно – желтые автобусы, которые мы привыкли видеть в американских фильмах – потому что детей постоянно привозят на уроки из прилегающих к главной школы поселков. Кто от этого не в восторге – может жить возле учебных корпусов, в пансионе.

Будет ли у нас похожая система уже со следующего года? Нет, это еще один фейк.

Когда воплотят реформу?

"Новая украинская школа – это не завершенная реформа. Наибольшие вопросы сегодня – это старшая профильная школа, опять же, где кто хочет, тот спекулирует в этом направлении", – говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Однако критики Сергея Шкарлета говорят, что именно министерство перестало объяснять, что делать чиновникам на местах, а именно на областных плечах реорганизация школьной сети. Например, какую школу закрыть, и куда оттуда отправить учеников.

"С доездом должен быть определен норматив – каким максимально допустимым является количество времени, проведенное в автобусе", – объясняет Егор Стадный.

А потом это все чиновникам еще надо будет проговорить с общинами. Но получится ли договориться?

Пока на той же Волыни своим отношением к человеческим потребностям впечатляют – в поселке Головно уже десять лет "строят" школу: на ее возведение из госбюджета регулярно выделяют десятки миллионов гривен, чиновники кормят людей обещаниями, но дальше фундамента дело не идет.

Сменилось не одно руководство области, а дети в поселке Головно и дальше учатся в зданиях, когда были застенки НКВД.

А без новой школы в Головно, где три тысячи человек, старшие классы, скорее всего, закроют. И главное, чтобы другие не развалились до старта новой системы школьного образования – в 2027 году.

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