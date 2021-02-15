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Старт вакцинации от COVID-19 в Украине откладывается: что произошло

15 февраля, 21:43

Денис Беспалов , Дарья Сметанко

Первой в Украину поступит вакцина от AstraZeneca

Старт вакцинации от коронавируса в Украине откладывается. Прививки должны были начаться сегодня, по крайней мере так обещали чиновники. А теперь в Минздраве говорят, что вакцину Украина получит во вторник или среду. Причем не Pfizer, как планировали ранее, а AstraZeneca.

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В Министерстве здравоохранения на запрос "Сегодня" – почему заявленное начало вакцинации не началось – не ответили, ссылаясь на занятость.

Однако несколько дней назад министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцин может поступить в Украину с задержкой. Речь идет о британско-шведской вакцине AstraZeneca, которую Украина купила у индийского института.

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По словам министра, Украина заплатила все средства и оформила документы. И сейчас якобы продолжаются технические моменты по логистике отправки.

"Большое количество сторон участвует в процессе появления вакцины в стране и доступе ее для тех, кому она нужна больше всего. Вот почему пока не указана точная дата, когда вакцина пересечет границу. Точно, что правительство и партнеры работают настойчиво, и мы будем рады получить ее как можно скорее", – прокомментировал ситуацию Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава офиса ВОЗ в Украине.

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Сейчас Украина ожидает вакцины от четырех производителей AstraZeneca, Pfizer, Novavax и Sinovac.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что для вакцинации украинцев сформировано почти 600 мобильных групп.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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