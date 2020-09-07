Старые технологии или нехватка специалистов: Почему Украине выгоднее купить вакцину за границей

Украина тратит миллионы гривен на закупку вакцин ежегодно, закупая вакцины от более, чем десяти пандемических заболеваний. К этим болезням в прошлом году прибавился коронавирус SARS-CoV-2, от которого вакцины только проходят тестирование в разных странах. Почему Украине выгоднее закупать вакцину за границей – разбирался сайт "Сегодня".

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Налаживать производство отечественной вакцины придется с нуля. Технологии, которые остались в стране – давно устаревшие, считает Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"В Украине производили вакцины по старым технологиям. Сейчас есть новые технологии, которые позволяют получать более чистый продукт, который не вызывает реакций. Чтобы создать современное производство вакцин нужно не просто большие деньги, а огромные", – отмечает Алла Мироненко.

Помимо технологий существуют стандарты GMP – Good Medical Practice, которым должна отвечать вакцина. А чтобы им отвечать, необходимо современное оборудование и специалисты, которые умеют с ним работать, а также деньги, чтобы пройти сертификацию, добавляет профессор кафедры фармации Винницкого национального медицинского университета, доктор биологических наук Виктория Родинкова.

Но самое главное – может оказаться, что в стране практически нет специалистов.

"Специалисты, которые заканчивают учебу в Украине, сразу уезжают за границу. Это же надо кого-то с опытом приглашать и быть уверенным в их опыте, платить им не украинскую зарплату, если они согласятся работать", – говорит Алла Мироненко.

В том, что Украине выгоднее закупать вакцины, чем производить, уверена и Светлана Доан, эпидемиолог и профессор Киевского медицинского университета.

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По ее словам, если взять вакцины из календаря прививок, то они в большей мере предназначены для детей. А поскольку рождаемость в стране невысокая, то и объемы вакцин нужны небольшие. То есть, украинская вакцина будет или очень дорогая, или будет окупаться слишком долго.

К тому же, в мире не так много производителей вакцин и они производят и обеспечивают потребности всего мира.

"Сегодня работают не так много производителей, которые обеспечивают вакцинами весь мир. И это такие производства, где полностью обеспечивается качество вакцины, жесткий контроль. В Украине не такая большая потребность в вакцинах. Учитывая, сколько у нас рождается детей, то у нас не такая большая потребность в вакцинах. То есть производство не будет приносить доходы Украине. А чтобы выйти на рынок с вакцинами будет сложно соревноваться с монополистами на глобальном уровне, которые обеспечивают потребности большинства стран мира. Для Украины вакцину выгоднее закупать за границей и знать, что будет высокое качество препарата. Это будет дешевле, чем сделать производство вакцин мирового уровня", – рассказывает.

А свои усилия Украина может эффективней сосредоточить на том, что действительно будет помогать – на диагностике, на производстве тест-систем, отмечает врач.

"Заявления о восстановлении производства вакцин – сомнительны. Если разобраться, посмотреть рождаемость, оценить, сколько стоит производство, то получится совсем другая картина", – резюмирует Доан.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Европе массово производить вакцину от COVID-19 в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинские вакцины: "купить нельзя производить"".

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