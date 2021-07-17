Статическая выставка автомобилей ЗАЗ и Чемпионат мира по многоборью телохранителей – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 17 и 18 июля

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события, которые запланированы на выходные

Что запланировано в Украине на выходных, коллаж: "Сегодня"

На выходных, 17 и 18 июля, украинцы смогут посмотреть на выставку автомобилей ЗАЗ и поддержать телохранителей на чемпионатах Украины и мира по многоборью.

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17 июля, суббота

12:00 – статическая выставка автомобилей ЗАЗ (1960 – 1994 г.) в Киеве возле Дворца Спорта. В статической выставке примут участие несколько десятков "запорожцев" со всей Украины. Выставка автомобилей посвященная 20-летию существования Киевского клуба любителей марки ЗАЗ.

12:30 – ежедневный брифинг спикера Минобороны Украины.

17-19 июля в г. Черкассы состоится 11-й Чемпионат мира и 24-й Чемпионат Украины по многоборью телохранителей. В течение трех дней бойцы спецподразделений и силовых ведомств демонстрировать профессионализм, умения и навыки в различных дисциплинах.

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18 июля, воскресенье

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12:30 – брифинг спикера Минобороны Украины.

Как мы писали ранее, в Украине на выходных еще будет адская жара до +35, а вот с начала следующей недели со стороны западных областей к нам зайдет похолодание – столбики термометров опустятся на 10 градусов. В то же время станет больше дождей.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.