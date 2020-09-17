Статистика COVID-19 вышла на пик: почему число больных растет

В Украине зафиксирован новый всплеск больных COVID-19, сообщает Минздрав. За сутки выявили 3584 зараженных. Число больных будет продолжать стабильно расти, уверены врачи.

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Медики называют две причины, почему заболеваемость коронавирусом так резко выросла.

Дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Это главная объективная причина всплеска заболеваемости, считает инфекционист Юрий Жигарев.

"Мы об этом предупреждали еще в августе, что если откроются школы и обучение будет не онлайн, то это приведет к вспышке. Дети мало болеют, но они переносчики и приносят инфекцию к родителям, бабушкам и дедушкам. Это была абсолютно предвиденная ситуация", – говорит врач-инфекционист.

А поскольку у людей нет иммунитета к коронавирусной болезни, поэтому число больных будет расти еще долго, поясняет эпидемиолог Людмила Мухарская.

"У вируса есть ниша для распространения. Сейчас пора, когда люди едут домой из отпусков, путешествий и возвращаются на работу. Плюс дети уже полмесяца ходят в школы и детсадики, студенты – в вузы. Люди, которые раньше целый сезон не контактировали, стали собираться вместе и обмениваются возбудителями болезни. То есть болезнь активней передается от носителя к здоровому человеку", – говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Вторая причина внезапного всплеска больных в том, что лаборатории не выдают оперативных результатов. Если человек сегодня сдал ПЦР-тест, то он пойдет в статистику, когда лаборатория обработает собранный образец. Это может быть через два дня, а может быть через неделю и зависит от загруженности лаборатории.

"По моей информации, у некоторых лабораторных центрах Харькова, Одессы в начале сентября не хватало тест-систем. Только в последние дни они получили достаточно тест-систем, а до этого все пробы складывали в холодильник. И конечно, количество положительных результатов накопилось, и мы имеем в статистике большой прирост и это надо учитывать. Я сейчас с мониторинговыми визитами езжу по Украине, вчера был в Харькове, сегодня – в Одессе и я не вижу такого внезапного роста числа больных. Постоянный рост идет каждый день, но не могу сказать, что сегодня больше, чем вчера или позавчера", – отмечает Юрий Жигарев.

ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в карантинные правила, которые действуют в стране. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Первую вакцину от коронавируса обещают выпустить уже в декабре. Подробней в сюжете новостей "Сегодня":

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