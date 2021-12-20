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Статистика пугает: Госстат опубликовал данные о смертности в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 22:45
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Только за октябрь 2021 года в стране умерли 74 282 человека
С января по октябрь этого года умерли 562 137 человек/Коллаж: "Сегодня"
С января по октябрь этого года умерли 562 137 человек/Коллаж: "Сегодня"

В Украине в октябре этого года по сравнению с прошлым годом общая смертность среди населения выросла на 25,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Смертность

Всего в Украине в период с января по октябрь этого года умерли 562 137 человек. В 2020 году за такой же период умерли 426 687 человек. Только за октябрь этого года умерли 74 282 человека. При этом в октябре 2020-го это количество составляло 59 047 человек, что на 15 235 меньше.

Рождаемость

В Украине упали показатели рождаемости. Если в период с января по октябрь этого года родилось 229 209 человек, то за такой же период прошлого года – 247 278 человек.

Миграционный прирост

В 2021 году к октябрю миграционный прирост составлял 15 473 человека, тогда как в прошлом году было на 8 621 меньше, а именно 6 852 человека.

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Численность населения

На 1 ноября численность населения в Украине составляла 41 270 899 человек. Учитывая смертность, рождаемость и миграционные процессы, количество населения в нашем государстве с начала года сократилось на 317 455 человек.

Статистика преступности в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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