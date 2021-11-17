Статистика ухудшается, а власти прогнозируют спад: все о COVID-19 в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 16 ноября, зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19, среди них – 1312 детей и 403 медработника. При этом власти заявляют, что вскоре коронавирус отступит.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 468 человек;
- летальных исходов – 769,
- выздоровели – 20 211 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 1609 случай;
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случаев;
- Днепропетровская область – 1675 случаев;
- Донецкая область – 1032 случаев;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киевская область – 1069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случаев;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случаев;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1504 случаев;
- Полтавская область – 1168 случаев;
- Ровенская область – 738 случая;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случая;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине области начнут выходить из красной зоны
Как рассказал Виктор Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, а также снизился и процент занятых коек с кислородом.
Ляшко добавил, что от начала введения красной зоны в первом регионе – Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.
"Вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", – подытожил министр.
Когда коронавирус в Украине начнет отступать?
Ситуация с коронавирусом в Украине действительно будет улучшаться. Но такая стабилизация произойдет в каждом регионе отдельно с 12-го дня после определения красного уровня эпидопасности.
По словам Игоря Кузина, Украина находится на третьем уровне заболеваемости в европейском регионе.
"Но вторую неделю подряд у нас среднее число госпитализаций с COVID находится практически на одинаковом уровне. В среднем – это 5 тыс. человек в течение суток госпитализируются", – объяснил санврач.
Также по его словам, в Минздраве фиксируют, что сейчас значительно сократился разрыв между госпитализациями и выписками.
"Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – добавил Кузин.
Например, неделю назад, разрыв, был 18%, то сейчас 6%. Речь идет о том, что необходимость в добавлении новых мест постепенно отпадает. Это определенный признак стабилизации заболеваемости, хоть и на высоких цифрах.
Причина стабилизации – введенные ограничения
Кузин утверждает, что карантинные ограничения действительно помогли.
"Уже 17 регионов (интервью состоялось 12 ноября, – ред.) перешли на красный уровень эпидопасности. Они запустили определенные ограничения, после чего пошла стабилизация. Но начинается она с 12-го дня после определения красного уровня", – объяснил санврач.
Области в Украине все же переходять в красную зону карантина
Как стало известно, с 18 ноября красный уровень эпидемической опасности установят на территории Винницкой области.
В таком случае запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные относительно межрегионального транспортного сообщения.
В Украине "желтых" может стать больше
Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.
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