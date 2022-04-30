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Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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30 апреля, 22:44
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Европейский Союз активно занимается нашим вопросом
Стефанишина считает, что наша заявка будет быстро рассмотрена / Коллаж "Сегодня"
Стефанишина считает, что наша заявка будет быстро рассмотрена / Коллаж "Сегодня"

Буквально через месяц Украина может получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Ожидается его предоставление на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в июне.

Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24" во время общенационального телемарафона.

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Что известно

"Рассчитываем, что когда члены ЕС снова соберутся, это будет июнь этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что это ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы. Она стала возможной из-за тех изменений, трансформаций, которые мы осуществляли за последние 8 лет, это и был наш путь, собственно, в Европу", – сказала Стефанишина.

Путь в ЕС

  • Апрельские визиты высокопоставленных представителей Европейского Союза в Киев были связаны с продвижением кандидатуры Украины к членству.
  • В Украине 20 апреля с визитом побывал еще один политический тяжеловес – президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам гостя, наша заявка на вступление в ЕС будет рассмотрена раньше установленных сроков.
  • 8 апреля в Киеве побывали президент Европейской комиссииУрсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они привезли с собой тот самый опросник, с которого начинается путь государства к получению статуса страны – кандидата на вступление в ЕС.

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