Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС

Буквально через месяц Украина может получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Ожидается его предоставление на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в июне.
Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24" во время общенационального телемарафона.
Что известно
"Рассчитываем, что когда члены ЕС снова соберутся, это будет июнь этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что это ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы. Она стала возможной из-за тех изменений, трансформаций, которые мы осуществляли за последние 8 лет, это и был наш путь, собственно, в Европу", – сказала Стефанишина.
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