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Степанов: Адаптивный карантин в Украине один из лучших в Европе

20 октября, 13:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр попросил депутатов усилить наказание за нарушение карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде заявил, что украинский адаптивный карантин один из лучших в Европе.

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Он отметил важность контроля за больными COVID-19, которые находятся на самоизоляции, с помощью административного наказания – штрафов. Министр напомнил, что такой инструмент действует во всех странах.

"С июля месяца у вас (в Верховной Раде – ред.) Находится соответствующий закон, поданный Кабинетом министров №3890, который четко регламентирует по штрафам. Это тот механизм, которым пользуются все европейские страны. Все остальное – я считаю, что у нас одна из лучших практик в Европе по адаптивному карантину", – сказал Степанов.

Глава Минздрава предупредил, что в случае игнорирования украинцами карантинных правил, мы можем оказаться в критической ситуации.

Напомним, во время сегодняшнего послания к Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявлял, что наша страна прошла с минимальными потерями первый этап эпидемии COVID-19. Также он отметил, что благодаря эпидемии COVID-19 Украина восстановила лаборатории и вертикаль санврачей.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине продлили карантин до конца года и ужесточили ограничения.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Максим Степанов

Источник: Сегодня

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