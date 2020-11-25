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Степанов: Больницы начали получать деньги на кислород только в октябре

25 ноября, 04:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для получения средств больницам необходимо делать запросы

В Украине больницы в регионах начали финансировать с 9 октября, когда Минздрав получил соответствующие запросы на выделение денег.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что чтобы получить деньги, больницы из регионов должны были сделать соответствующий запрос в Министерство здравоохранения.

"Финансирование на кислород, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, она состоялась 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом – Ред.)", – сказал Степанов.

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К слову, соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест подведенным к ним кислородом.

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Также мы писали, что Степанов пообещал повышение зарплат медикам. Так, в Украине в 2021 году зарплаты медработников будут составлять 22-25 тысяч гривен.

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