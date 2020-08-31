Степанов дал простые советы по борьбе с COVID-19 в школе: мытье рук, учеба на улице и проветривание

Медики понимают, что дети общаются между собой, их нельзя посадить в клетку, говорит министр

После каждого урока в школе классы нужно обязательно проветривать в течение 10 минут. В сентябре детям помещение покидать не обязательно, однако в октябре-ноябре лучше выходить во избежание заболевания простудными заболеваниями.

Реклама

Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он также заявил, что медики рекомендуют детям мыть руки после каждого перерыва, не опасаясь массового скопления детей в туалетах.

"В выполнении каждой рекомендации должен быть здравый смысл. Когда мы говорим, что рекомендуем детям мыть руки после урока, это понятно – ребенок находится в классе, касается той или иной поверхности, где теоретически может увеличиваться риск инфицирования, потому что ребенок потом касается лица. Ведь если мы говорим про "мыть руки", это не значит, что по окончании урока учитель берет всех своих 30 детей и говорит "все заходите в туалет, я буду смотреть как моете руки". Не надо доходить до бессмыслицы", – говорити министр.

Комментируя вопрос о том, как быстро распространится COVID-19 после запуска школ, Степанов заметил:

"У нас есть пример, когда мы в июне запустили дошкольные учебные учреждения. В принципе мы не видели больших вспышек. Мы не видели больших вспышек после ВНО – это были старшеклассники, выпускники, которые провели ВНО, они находись в одном помещении. По моей просьбе, ВНО было проведено полностью с учетом всех установленных норм".

По его словам, медики понимают, что дети общаются между собой, их нельзя посадить в клетку. Это невозможно, и в этом нет необходимости.

"Если человек приходит в школу, и у него нет никаких проявлений респираторной болезни, соблюдаются все другие наши правила – разведение детей, чтобы они находились на разных этажах. Если есть такая возможность – проведение обучения на свежем воздухе, под открытым небом. Что дети должны мыть руки, они должны заходить через разные входы. Ни по одному из этих правил нет никакой проблематики для его выполнения", – подчеркнул глава Минздрава.

Реклама

Напомним, ранее Степанов объяснил, как питаться школьникам в условиях карантина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Степанов рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама