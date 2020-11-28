Українська
$ 28,44
33,85
  1. Последние новости Украины

Степанов хочет возродить Санэпидемслужбу

28 ноября, 02:04

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Украине следует вернуть такую инстанцию, считает министр

Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура.

Реклама

Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы восстановим ее (СЭС, – ред.). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру", – сказал Степанов.

Ранее Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, локдаун в Украине точно не будет вводиться.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина Санэпидемслужба Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источник
Локдауну – быть: карантин введут на период новогодних праздников – источникУкраина
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспорт
Тищенко просит Шмыгаля остановить общественный транспортПолитика
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционист
В Украине нужно ввести полный локдаун – врач-инфекционистУкраина
Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели
Аваков предложил ввести локдаун на 4 неделиПолитика
"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять