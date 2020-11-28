Степанов хочет возродить Санэпидемслужбу

Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура.

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Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы восстановим ее (СЭС, – ред.). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру", – сказал Степанов.

Ранее Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, локдаун в Украине точно не будет вводиться.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

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