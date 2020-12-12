Степанов: Локдаун в Украине нужно было вводить еще в ноябре

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что если сейчас вводить локдаун, может рухнуть вся экономика.

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Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас существует эпидемия и пандемия, от которой каждый день умирают люди. Весь этот период времени, пока мы в ней живем, мы всегда, как Министерство здравоохранения, балансируем между экономикой и вот этими страшными цифрами, которые мы видим. Мы всегда стараемся найти вот этот баланс, чтобы не загонять в локдаун. Потому что по-хорошему, как только у нас начался ураганный рост, нам нужно было вводить локдаун сразу, в ноябре. Сейчас мы не можем этого сделать, потому что рухнет вся экономика. С учетом нашего роста мы нашли вот такой период", – заявил Степанов.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин до конца января нужно провести.

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