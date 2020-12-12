Українська
$ 28,08
33,99
  1. Последние новости Украины

Степанов: Локдаун в Украине нужно было вводить еще в ноябре

12 декабря, 00:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр здравоохранения рассказал, почему сейчас нельзя вводить локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что если сейчас вводить локдаун, может рухнуть вся экономика.

Реклама

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас существует эпидемия и пандемия, от которой каждый день умирают люди. Весь этот период времени, пока мы в ней живем, мы всегда, как Министерство здравоохранения, балансируем между экономикой и вот этими страшными цифрами, которые мы видим. Мы всегда стараемся найти вот этот баланс, чтобы не загонять в локдаун. Потому что по-хорошему, как только у нас начался ураганный рост, нам нужно было вводить локдаун сразу, в ноябре. Сейчас мы не можем этого сделать, потому что рухнет вся экономика. С учетом нашего роста мы нашли вот такой период", – заявил Степанов.

В тренде
По грязи, ямам и горным тропам: как медики добираются к больным COVID

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин до конца января нужно провести.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика карантин свобода слова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУ
Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУФинансы
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составахЭкономика
Украину заденет циклон: где в пятницу будет ледяной дождь и снег
Украину заденет циклон: где в пятницу будет ледяной дождь и снегУкраина
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в УкраинеЭкономика
Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанке
Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанкеФинансы
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказывать
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказыватьЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять