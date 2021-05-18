Степанов: медицину в Украине систематически уничтожали 30 лет

В Украине медицину систематически уничтожали 30 лет.

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Об этом бывший министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

"Я об этом сразу честно говорил. Это касается огромного количества вещей. У нас с медицинским оборудованием беда. Если взять средний европейский показатель количества на млн населения – в 10 раз меньше", - рассказал он.

По его словам, ситуация не улучшается.

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"У нас нет даже стен. Только фундамент – медицинские работники, на которых это все может держаться, которые уезжают. Если мы не будем финансировать нормально медицину и минимальная зарплата не будет 23 тысячи гривен – врачи будут уезжать. Особенно самые лучшие и активные", - предупредил Максим Степанов.

Как отметил экс-министр, нужно признать существующие проблемы, чтобы их решить.

"Самая большая проблема – не просто недофинансирование медицины, это мы системно врем сами себе", - сказал экс-министр.

Ранее Степанов высказался о российских вакцинах.