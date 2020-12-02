Степанов: Минздрав пока не предлагал ввести локдаун

В случае введения жесткого карантина украинцев предупредят об этом не позднее, чем за 7-10 дней

Министерство здравоохранения не вносила на рассмотрение Кабинета министров предложения о введении в Украине локдауна. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что в случае введения локдауна или других новых ограничений украинцев предупредят об этом не позднее, чем за 7-10 дней.

"Мы оцениваем эпидемиологическую ситуацию. Основной показатель, который у нас существует для определения этих вещей – это заполненность наших больниц. Это основной критерий, по которому мы определяем введение жесткого карантина. На сегодняшний день Минздрав не вносил предложений относительно введения жесткого карантина", – сказал Степанов.

Министр добавил, что в Украине на сегодняшний день действуют те карантинные ограничения, которые были приняты еще в ноябре – критерии "оранжевой" зоны.

Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали. А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев.

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином – когда вводить локдаун. Читайте подробней, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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