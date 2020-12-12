Степанов намерен вакцинироваться от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов утверждает, что обязательно при первой возможности провакцинируется от коронавируса COVID-19.

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Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

Степанов подчеркнул, что является сторонником прививок не только от коронавируса, но и от других опасных болезней и призвал всех вакцинироваться.

"Я сторонник вакцинации. Я сторонник того, что это касается не только COVID, это касается и всех остальных заболеваний. Я не антивакцинатор. И всех призываю", – заявил министр.

Напомним, по словам Степанова, Украина, скорее всего, не сможет провести бесплатную вакцинацию всех людей из групп риска, поскольку в бюджете на 2021 год на медицину предусмотрено слишком мало средств.

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Мы также сообщали, что Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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