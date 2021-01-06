Степанов назвал "фейком" обвинения в блокировании финансирования "Медзакупок"

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал "фейком" обвинения со стороны госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в блокировании его операционной работы

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Об этом в среду, 6 января, глава Минздрава заявил на ежедневном брифинге.

"Приостановки операционной деятельности ГП "Медзакупки Украины" – очередной фейк и попытка играться в политику самостоятельно или, скорее всего, по какой-то указке. Никакой остановки нет. Предприятие работает в штатном режиме", – заявил Степанов.

По его словам, финплан предприятия утвержден 10 декабря и передан в ГП "Медзакупки Украины".

"Что касается паспорта бюджетной программы – вы не понимаете техническую сторону вопроса, как это происходит. Паспорта утверждаются после принятия бюджета. Бюджет вступил в действие 28 декабря 2020 года. Сразу после этого начинают готовить документы, паспорта бюджетной программы. Обычно это происходит до конца января, иногда позже", – говорит министр.

Он добавил, что в Украине еще не утвержден ни один паспорт бюджетной программы. Но деятельность ни одного предприятия или министерства не остановилась, потому что "она не может остановиться из-за такого технического вопроса".

Напомним, днем ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировании его работы вследствие не утверждения Минздравом временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП.

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Также напомним, что в октябре-2020 Кабмин изменил процесс госзакупок медицинских товаров и услуг и фактически отстранил ГП "Медицинские закупки Украины" от принятия решений, передав эти полномочия Минздраву.

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