Степанов назвал главное условие для введения локдауна

Сейчас в Украине почти на 50% заполнены койко-места для коронавирусных больных

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главным условием для введения жесткого карантина является заполненность койко-мест в больницах для коронавирусных пациентов. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Комментируя последние новости о возможном локдауне уже в декабре, он решил объяснить, на основании чего будет приниматься соответствующее решение.

"Если говорить о каких-либо карантинных ограничениях, или жестких, мы всегда опираемся на один самый важный показатель – это способность медицинской системы предоставлять медицинскую помощь. Это означает, что страна должен быть уверена, что если человек заболеет, если будет определенное количество заболевших, то им предоставят медпомощь, или положат в больницу … Это является основной показатель для введения более жесткого локдауна. Это единственная вещь, которая влияет на логику наших действий относительно введения жесткого карантина", – сказал Степанов.

Министр напомнил, что сейчас в Украине выделены 55 886 койко-мест для лечения коронавирусных больных (на начало апреля было около 13 тысяч коек). Сейчас уже заняты 49,9% коек (почти 28 тысяч).

"Ситуация напряженная, поскольку почти 50% коек занятых коронавирусными больными – это достаточно много. Но ситуация полностью контролирована, медицинская система справляется", – подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

Видео: Сегодня

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