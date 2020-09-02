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Степанов назвал регионы-лидеры по загруженности больниц пациентами с COVID-19

2 сентября, 15:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Больше всего заполнены больницы в западных областях Украины

Лидером по загруженности больниц пациентами с коронавирусом оказалась Черновицкая область – там заняты 71% коек.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Загруженность койко-мест в больницах первой и второй очереди пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в среднем составляет 38%. Наибольшая она в Черновицкой области (71%)", – заявил он.

Также министр добавил, что от 52 до 66 процентов загрузки фиксируют во Львовской (52), Винницкой (53), Сумской (55), Волынской (60), Тернопольской (63), Одесской и Ивано-Франковской (по 66) областях.

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Напомним, в Украине количество заразившихся коронавирусом превысило 125 тысяч. За последние сутки, 1 сентября, выявили 2495 новых случаев инфицирования COVID-19. Вылечить от COVID-19 удалось 58 817 человек (1015 – за последние сутки).

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Кроме того, мы писали, что в Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы Минздрав буковина койки черновицкая область коронавирус Степанова
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