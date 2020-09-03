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Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19

3 сентября, 12:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

"Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни

Кабинет министров выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который в Евросоюзе рекомендуют использовать при лечении COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера на заседании правительства было принято соответствующее постановление о выделении средств на закупку такого лекарственного средства, как "Ремдесивир". Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине, но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить", - сказал он.

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По словам Степанова, Минздрав уже достиг договоренности с компанией-производителем.

Он напомнил, что "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточные хорошие результаты.

"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", – добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что Украина планирует закупать этот препарат в США.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 128 228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 59 676 человек, летальных случаев – 2 710.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус Максим Степанов ремдесивир

Источник: Сегодня

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