Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах

В Украине больных ковидом с каждым днем все больше и некоторые больницы забиты под завязку

В нескольких областях страны и в столице серьезно обострилась ситуация с местами в больницах для лечения коронавирусных пациентов. Об этом рассказал во время онлйн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, основные проблемы там, где больше всего выявляют зараженных.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, с точки зрения заполненности наших больниц, у нас в Донецкой области, в Одесской области, в Киеве, в Харьковской области. То есть те регионы, где мы видим большое количество новых случаев (коронавируса)", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", председатель медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко Олег Гелевей рассказывал, что больницы столицы забиты под завязку. По его словам, в Киеве есть всего 2268 мест для лечения больных COVID-19.

Как стало известно, по состоянию на утро 11 октября в Украине подтвердили 4768 новых случаев заражения коронавирусом (261 034 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 85 украинцев (4779 с начала эпидемии). За субботу выздоровели 937 человек (113 507 с начала эпидемии). Напомним, на днях ходили разговоры, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" – украинцев хотели заставить сидеть дома только в субботу и воскресенье. В то же время жесткого локдауна не будет. В Минздраве рассказали, какие хотят ввести ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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