Степанов назвал условие для нового жесткого локдауна

Кабинет министров не планирует продлевать действие локдауна после 24 января.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"У нас в стране на сегодняшний день карантин действует до 28 февраля. Любое прекращение усиленного карантина до 24 января Минздрав не видит, делать такое предложение мы не будем. После 24 января мы останемся на время в общенациональных карантинных ограничениях. Это будут такие же ограничения, которые действовали до 8 января", – отметил он.

Степанов добавил, что после этого правительство планирует ввести адаптивный карантин, который будет применяться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе.

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"О введении еще одного усиленного карантина – пока мы не видим необходимости в будущем это делать. Но все будет зависеть от ситуации. Разумеется, если ситуация начнет резко ухудшаться, у нас начнет ураганными темпами расти количество больных ... тогда мы будем предлагать", – сказал министр.

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Как сообщалось ранее, Госпотребслужба Киева выступает за введение адаптивного карантина в столице после окончания январского локдауна.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему запретили продавать носки и другие непродовольственные товары.

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