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Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна

11 марта, 10:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране растет заболеваемость коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине могут объявить, когда в красной зоне карантина окажутся 13 и более областей.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", по прогнозам МОЗ, сложный период ждет страну в конце марта и в апреле. Сейчас в красной зоне четыре области – Закарпатская, Черновицкая, Житомирская и Ивано-Франковская. Еще девять, которые сейчас считаются оранжевыми, рискуют преодолеть эпидпорог.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружено более девяти тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 1 425 522 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 262 украинца.

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Также напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о критической ситуации с COVID-19. По его словам, все больницы переполнены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы Украина заражение коронавирус локдаун
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