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Степанов о коронавирусе в Украине: онлайн-брифинг

13 января, 08:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемиологическая ситуация в стране потихоньку идет на поправку

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 13 января в Украине подтвердили 6409 новых случаев заражения коронавирусом (1 130 839 с начала эпидемии). За вторник умерли 195 украинцев (20 214 с начала эпидемии), а выздоровели 14 503 человека (826 871 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.

Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита закрылись и работают навынос, в в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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