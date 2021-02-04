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Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

4 февраля, 09:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки в два раза больше выздоровевших, чем новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 4 февраля в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения коронавирусом (1 232 246 с начала эпидемии). За среду умерли 140 украинцев (23 229 с начала эпидемии), а выздоровели 9933 человека (1 055 406 с начала эпидемии).

Отметим, что за прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

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Тем временем Украина готовится к вакцинации населения. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что иммунизировать украинцев начнут приблизительно с 15 февраля (группы риска и силовиков). А массовая вакцинация ожидается в мае. Для этого Верховная Рада приняла закон, который позволит экстренно регистрировать вакцины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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