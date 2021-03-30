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Степанов о покупке куртки за 600 тыс. гривен: Это бред сивого мерина

30 марта, 19:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Министр не представляет, какая одежда может стоить так дорого

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг сообщение о скандальной покупке куртки за 620 тыс. грн и назвал ее "бредом сивого мерина".

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Об этом глава отечественного Минздрава заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"В моем понимании, в здоровом мозгу подобное возникнуть просто не может, это какое-то больное воображение. Я даже не представляю, какой человек в здравом уме может такие средства тратить на какую угодно одежду, не то что куртку или пальто", – заявил чиновник.

Напомним, нардеп Гео Лерос на заседании Верховной Рады обратился к Степанову, обвинив его в том, что он несколько недель назад купил себе куртку дорогого бренда за 620 тысяч гривен. Однако министр заявил, что эта куртка "существует в больном воображении политиков".

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Это не первый скандал, в который попадает Степанов. Так, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил министра в смерти человека.

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По словам Степанова, человека, о котором говорил Ляшко, перевели в другую больницу, где он был в реанимации до 2 февраля.

"К сожалению, 2 февраля мы не смогли спасти человека. Ему была назначена вся терапия, какая только возможна была", – сказал министр здравоохранения.

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скандал куртка Максим Степанов Гео Лерос

Источник: Сегодня

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