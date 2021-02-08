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Минздрав о ситуации с коронавирусом: онлайн-брифинг

8 февраля, 09:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине резко снизилась смертность от COVID-19

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 8 февраля в Украине подтвердили 2141 новый случай заражения коронавирусом (1 246 990 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 47 украинцев (23 644 с начала эпидемии), а выздоровели 2697 человек (1 075 74 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробней итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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