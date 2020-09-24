Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Эпидемия не сбавляет обороты и снова больше трех тысяч зараженных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучит свежие данные по коронавирусу.

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Как известно, по состоянию на утро 24 сентября в Украине подтвердили 3372 новых случая заражения коронавирусом (188 106 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 52 украинцев (3757 с начала эпидемии). За среду выздоровели 1788 человек (83 458 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. На днях мэр Киева Виталий Кличко даже пригрозил жестким карантином.

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А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

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