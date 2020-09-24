Українська
$ 28,19
32,96
  1. Последние новости Украины

Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

24 сентября, 09:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия не сбавляет обороты и снова больше трех тысяч зараженных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучит свежие данные по коронавирусу.

Реклама

Как известно, по состоянию на утро 24 сентября в Украине подтвердили 3372 новых случая заражения коронавирусом (188 106 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 52 украинцев (3757 с начала эпидемии). За среду выздоровели 1788 человек (83 458 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. На днях мэр Киева Виталий Кличко даже пригрозил жестким карантином.

В тренде
Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер

А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)Украина
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)Одесса
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)Одесса
В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодает
В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодаетУкраина
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса: фото
Медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса: фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять