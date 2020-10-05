Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии).

В тренде Лучшим учителем в Украине стал историк из Залещиков

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

В Украине число зараженных уже превысило 200 тысяч человек. Каждый день в стране выявляют до 4000-4500 новых больных. Врачи уверены, что статистика будет только увеличиваться. Сколько заразилось коронавирусом за прошлую неделю и как мы били рекорды.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама