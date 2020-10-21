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Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

21 октября, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки значительно увеличилось количество новых больных и умерших

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Как стало известно, по состоянию на утро 21 октября в Украине подтвердили 9719 новых случаев заражения коронавирусом (315 826 с начала эпидемии). За вторник умер 141 украинец (5927 с начала эпидемии), а выздоровели 2686 человек (132 219 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Тем временем в Украине обновили зоны карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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