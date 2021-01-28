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Степанов об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

28 января, 09:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине с начала эпидемии уже почти миллион человек побороли коронавирус

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а затем его заместитель Светлана Шаталова.

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Как стало известно, по состоянию на утро 28 января в Украине подтвердили 5529 новых случаев заражения коронавирусом (1 206 412 с начала эпидемии). За среду умерли 149 украинцев (22 351 с начала эпидемии), а выздоровели 11 946 человек (992 031 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно об эпидемической ситуации за неделю.

А тем временем в Украине закончился локдаун. Теперь вернулись ограничения "оранжевой зоны", открываются кафе и магазины. Как будем жить с 25 января.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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