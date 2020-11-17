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Степанов об отмене карантина: 30 тыс. больных COVID-19 и колапс медицинской системы

17 ноября, 01:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сдержать распространение коронавируса может только карантин

Если в Украине отменят все карантинные мероприятия, введенные из-за коронавирусной инфекции COVID-19, то заболеваемость возрастет до 30 тыс. больных в день, что вызовет коллапс медицинской системы.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тыс. больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", – уверен министр.

Он добавил, что другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий, еще не придумали и так действуют большинство стран мира. Кроме того, по словам Степанова, европейские страны вводят жесткий локдаун и дольше, чем на три недели.

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Отметим, в Украине за прошлые сутки выявили 9832 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил "крайнюю обеспокоенность" резким ростом числа случаев COVID-19 в мире и заявил, что системы здравоохранения оказались у критической черты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19
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