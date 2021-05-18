Степанов об украинской вакцине от COVID: Есть три кандидата

После разработки украинскую вакцину придется везти в клинику в Европу, поскольку в Украине нет лабораторий нужного уровня

Максим Степанов рассказал о разработке украинской вакцины от коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Уволенный во вторник с поста министра здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас в Украине разрабатывается три возможные вакцины от коронавируса, но разработки проходят в сложных условиях.

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Об этом он заявил в эфире "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

"Это длительный процесс, сейчас есть три кандидата, они на разных стадиях. У них тяжело идут все эти разработки, мы должны понимать, в каких условиях они работают", – отметил экс-министр.

Степанов добавил, что после разработки вакцины в украинских лабораториях, с ней придется ехать в клинику в Европу, поскольку у нас в стране нет лабораторий нужного уровня.

"Мы же все уничтожили. У нас и должного уровня лаборатории год назад не было", – сказал он.

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Отметим, после отставки Максим Степанов продолжает выступать против российских вакцин от коронавируса вне зависимости от их качества. Он напомнил, что у закупивших "Спутник V" Словакии и Венгрии, в отличие от Украины, РФ не забирала территорию и не приносила войну.

Напомним, в Украине должна появится современная лаборатория для создания вакцины от коронавируса на базе Института молекулярной биологии и генетики. На ее оснащение будет выделено почти 60 миллионов гривен.

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