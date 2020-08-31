Степанов объяснил, как питаться школьникам в условиях карантина

Учащиеся должны соблюдать правила, существующие и в школьных столовых, и в общепите

В условиях адаптивного карантина в школьных столовых не должны пересекаться учащиеся разного возраста, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье друг друга.

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Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, медики четко выписали правила по поведению в школьной столовой.

"Мы не делали запрет чтобы, [в столовой питались] исключительно старшеклассники, мы говорили о запрете шведского стола. Дети должны четко разграничить, чтобы не было пересечения различных возрастных групп, чтобы дети находились не более четырех человек за одним столом, чтобы соблюдалось дистанция, чтобы все работники столовой были одеты в защитные маски, чтобы на их руках были одеты перчатки, то есть, такие эпидемиологические меры", – говорит Степанов.

Он уточнил, что если школьники хотят перекусить самостоятельно, то кушать можно не только принесенные из дома сендвичи, однако при этом нужно соблюдать правила, существующие и в школьных столовых, и в общепите – не больше четырех человек за столом и соблюдение социальной дистанции.

"За каждым правилом и каждой нормой, которые мы устанавливаем, стоит совершенно здравый смысл для сохранения здоровья", – подытожил Степанов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Степанов рассказал, сколько коек готово принять больных COVID-19.

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Напомним, ранее Степанов рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

Также сообщалось, что ранее глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

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