Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма

Отечественное Министерство охраны здоровья использует информацию украинских спецслужб для изучения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в оккупированном Крыму, заявил глава ведомства Максим Степанов в интервью Радiо Свобода.

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Так Степанов прокомментировал вопрос, как украинская власть проводит мониторинг заболеваемости на неподконтрольных территориях.

"Если мы это в справке не доводим, это не значит, что там нет заболевших. Мы объективно не можем доверять этой статистике, то есть, мы используем различные источники информации относительно реального количества больных там… В том числе мы используем (сведения – Ред.)... У нас же есть соответствующие спецслужбы, которые нам доводят ту или иную информацию: какое количество больных, какие там вспышки, не вспышки, что там происходит. В основном мы используем, кроме тех источников информации, которые есть в целом, еще используем источники информации наших спецслужб", – заявил Степанов.

Данные российских властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Но эти показатели системны и дают хотя бы примерное представление о динамике болезни.

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Напомним, чтобы пресечь распространение коронавируса в Крыму, оккупанты начали искать инфекцию в воде.

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Также напомним, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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