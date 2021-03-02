Степанов объяснил низкие показатели вакцинации медиков

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что низкие показатели начала первого этапа вакцинации от COVID-19 в Украине имеют объективные причины и еще не означают, что план сорван.
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
Так, часть медиков, с которых началась вакцинация, отказываюеся прививаться, поскольку недавно переболели COVID-19 и у них есть антитела к вирусу.
"На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, причем менее чем 6 месяцев назад, и имеют антитела. Они хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", – объяснил Степанов.
Кроме того, некоторые медработники отказываются вакцинироваться из-за личных взглядов, и они имеют право на собственное мнение.
Еще одной причиной низких показателей вакцинации глава Минздрава назвал то, что ее начало пришлось на завершение недели и выходные.
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