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Степанов объяснил низкие показатели вакцинации медиков

2 марта, 05:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Минздрава считает, что все идет по плану

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что низкие показатели начала первого этапа вакцинации от COVID-19 в Украине имеют объективные причины и еще не означают, что план сорван.

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Так, часть медиков, с которых началась вакцинация, отказываюеся прививаться, поскольку недавно переболели COVID-19 и у них есть антитела к вирусу.

"На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, причем менее чем 6 месяцев назад, и имеют антитела. Они хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", – объяснил Степанов.

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Кроме того, некоторые медработники отказываются вакцинироваться из-за личных взглядов, и они имеют право на собственное мнение.

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Еще одной причиной низких показателей вакцинации глава Минздрава назвал то, что ее начало пришлось на завершение недели и выходные.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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медики вакцинация коронавирус Максим Степанов
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